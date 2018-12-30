İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Sonra da gözler bebeğin ne zaman doğacağına çevrildi. Ancak Kate Middleton'ın kaç aylık hamile olduğu üç çocuğu için de açıklanırken Meghan'ın kaç aylık olduğu hiç açıklanmadı.
Bu durum "Meghan evlendiğinde hamile miydi?" sorusunu akıllara getirirken doğumun beklenenden erken olabileceği duyuruldu. İngiliz saç uzmanı Jane Mayhead de "Meghan'ın son zamanlarda çekilen fotoğraflarında saçlarının daha dolgun olduğu dikkat çekiyor. Bu durum hamileliğin son evresini gösterir" dedi.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeklerinin ne zaman doğacağı bilinmiyor.
Bu durum "Meghan evlendiğinde hamile miydi?" sorusunu akıllara getirirken doğumun beklenenden erken olabileceği duyuruldu. İngiliz saç uzmanı Jane Mayhead de "Meghan'ın son zamanlarda çekilen fotoğraflarında saçlarının daha dolgun olduğu dikkat çekiyor. Bu durum hamileliğin son evresini gösterir" dedi.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeklerinin ne zaman doğacağı bilinmiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.