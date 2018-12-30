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Büyük sır

Büyük sır
İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini 'ın hamileliği gündeme bomba gibi düştü. Sonra da gözler bebeğin ne zaman doğacağına çevrildi. Ancak 'ın kaç aylık hamile olduğu üç çocuğu için de açıklanırken Meghan'ın kaç aylık olduğu hiç açıklanmadı.

Bu durum "Meghan evlendiğinde hamile miydi?" sorusunu akıllara getirirken doğumun beklenenden erken olabileceği duyuruldu. İngiliz saç uzmanı Jane Mayhead de "Meghan'ın son zamanlarda çekilen fotoğraflarında saçlarının daha dolgun olduğu dikkat çekiyor. Bu durum hamileliğin son evresini gösterir" dedi.




Meghan Markle ve 'nin bebeklerinin ne zaman doğacağı bilinmiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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