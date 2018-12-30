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  • 30.12.2018 19:04

'yi sarsan olay! Gazetelere darbesi...

'de içlerinde ve gibi gazetelerin de bulunduğu birçok yayın kuruluşuna gerçekleştirilen nedeniyle, gazetelerin baskı ve dağıtımlarında aksamalar yaşandı.

Amerikan gazetelerine siber saldırı darbesi!

'de gerçekleştirilen bir , içlerinde , Chicago Tribune ve Baltimore Sun gibi yayınların da olduğu birçok Amerikan gazetesinin Cumartesi günkü baskı ve dağıtımlarında aksamalara neden oldu.

Los Angeles Times'ın konuyla ilgili haberinde, saldırının ABD dışarısından gerçekleştirildiği ve birçok basın kuruluşunun kullandığı ofis sistemlerini hedef aldığını yazdı.

Kötü amaçlı yazılımın ilk olarak Cuma günü fark edildiği bildirildi.

Siber saldırının ve gibi gazetelerin Batı Kıyısı edisyonlarında da aksamalara neden olduğu ifade edildi.

Tribune Publishing sözcüsü Maris Kollias tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların kredi kartı veya kimlik bilgilerinin çalındığına dair bir bulguya henüz rastlamadıklarını belirtti.

ABD İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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