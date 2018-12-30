2018 sona ererken dünyanın en önemli moda ve siyaset dergisi Vogue, yıl sonu listelerini açıkladı. Geçen hafta en iyi giyinen kadınları sıralayan dergi, bu kez ise 2018'in en ilham veren kadınlarını seçti. Babasının ABD Başkanı olmasından sonra gerek danışmanlık göreviyle gerekse şıklığıyla bir anda dünya medyasında gündemden düşmeyen Ivanka Trump, listenin zirvesinde yer aldı.