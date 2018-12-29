Uluslararası araştırma şirketi Gallup, hayranlık duyulan isimleri belirledi. Araştırmada eski First Lady Michelle Obama, ülkede en hayran olunan kadın, eski ABD Başkanı Barack Obama da en hayranlık duyulan erkek seçildi. Michelle Obama'yı Oprah Winfrey ve Hillary Clinton izledi. En hayranlık duyulan ilk 10 kadın arasında, First Lady Melania Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth'in de bulunduğu bildirildi. Barack Obama'yı ise sırasıyla Donald Trump, George W Bush, Papa Franciscus ve Bill Gates takip etti.
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