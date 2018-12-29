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, Melania Trump'ı geçti

, Melania Trump’ı geçti. ’de en hayran olunan kadın seçildi.

First yarış
Uluslararası araştırma şirketi Gallup, hayranlık duyulan isimleri belirledi. Araştırmada eski , ülkede en hayran olunan kadın, eski Başkanı da en hayranlık duyulan erkek seçildi. Michelle Obama'yı ve izledi. En hayranlık duyulan ilk 10 kadın arasında, First Lady Melania Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth'in de bulunduğu bildirildi. Barack Obama'yı ise sırasıyla , George W Bush, ve takip etti.

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