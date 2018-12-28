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  • 28.12.2018 20:51
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 21:13

... 'da leri taşıyan otobüse bombalı saldırı

Yerel medya, 'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde leri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı

piramitlerini gezmek için bölgede olan lere yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

Al-Hayat Press ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

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