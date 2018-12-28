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  • 29.12.2018 07:32
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 08:08

Son dakika: 'de korkutan ! 6.9'la sallandı

'de yerin 49 kilometre altında meydana gelen in büyüklüğü 6.9 olarak ölçüldü. Ölü ve yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

O ülkede büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

'de Mindanao adası açıklarında Türkiye saati ile 06.39'da meydana gelen in büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından 7.2 olarak ölçüldü. Depremin arından tsunami alarmı verilirken, sarsıtının yol açtığı hasar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. USGS tarafından daha sonra yapılan düzeltme ile depremin büyüklüğü 6.9 olarak değiştirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD'nin Pasifik Tsunami Merkezi de deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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