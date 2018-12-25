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  • 25.12.2018 19:18

'i korku sardı: "Bu adım Erdoğan'ı güçlendirir"

'nin 'den çekilme planı 'den olumsuz yönde karşılık buldu. Adalet Bakanı Ayelet Şaked Trump'ın kararına yönelik "Bu adım, İsrail'e yardımcı olmazken Erdoğan'ı güçlendiriyor" dedi.

İsrail'i korku sardı: Bu adım Erdoğan'ı güçlendirir

Başkanı 'ın 'den çekilme planı 'i tedirgin etti. Konuya ilişkin İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama geldi.

Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü'olduğunu belirtti.

"BU ADIM ERDOĞAN'I GÜÇLENDİRİR"
Adalet Bakanı Şaked, "ABD Başkanı İsrail'in büyük bir dostu" dese de bu kararın yanlış olduğunu değerlendirdi. "Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, Erdoğan'ı güçlendiriyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızdı.

"UMARIM ONLAR YENER"
ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki teröristleri olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan terör örgütünü işaret ederek şunları söyledi:

"Onlar büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın 'le savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmalarını umuyorum."

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