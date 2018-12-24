Avrupa, NATO'ya karşı kendi ordusunu kurmaya kalktı. ABD düğmeye bastı. Macar asıllı ABD'li para spekülatörü George Soros'un örgütlediği "Sarı Yeleklileri" sokağa saldı. Sarı Yelekliler, Fransa'da akaryakıt zammını bahane edip gösteri yaptı. Ülkeyi yakıp yıktı. Fransa'da 17 Kasım'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in gösterileri nedeniyle alışveriş merkezlerinin 2 milyar euro zarar ettiği açıklandı. Dünyaca ünlü Louis Vuitton mağazası da gösterilerden nasibini aldı!
6 AY SONRA SOKAĞA ÇIKTI
Ancak eylemin rengi Louis Vuitton'da saklıydı. Buna göre Louis Vuitton'daki erkek koleksiyonlarından sorumlu sanat yönetmeni görevinden ayrıldı. Yerine ABD'li siyahi moda tasarımcısı Virgil Abloh'un getirildiği açıklandı. Modaevinin ilk siyahi tasarımcısı olan Abloh, ilk tasarımlarını geçtiğimiz Haziran ayında bir defile ile tanıttı. Abloh'un tasarımlarında adeta 6 ay sonra ortaya çıkan 'Sarı Yelekliler'in şifresi saklıydı. Zira podyumda yürüyüyen erkek mankenlerin üstünde sarı ve turuncu yelek vardı. Fransız markasının tanıttığı yelekler, aylar sonra ülkeyi karıştırdı.
İSRAİL'E SIÇRADI
Sarı yelek İsrail'e de sıçradı! Tel Aviv'de toplanan 300 "Sarı Yelekli" protestocu, hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti hedef aldı. Protestocular, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar açtı.
Kim Kardashian ve eşi Kanye West, ünlü modacı Virgil Abloh'un müdavimleri arasında...
6 AY SONRA SOKAĞA ÇIKTI
Ancak eylemin rengi Louis Vuitton'da saklıydı. Buna göre Louis Vuitton'daki erkek koleksiyonlarından sorumlu sanat yönetmeni görevinden ayrıldı. Yerine ABD'li siyahi moda tasarımcısı Virgil Abloh'un getirildiği açıklandı. Modaevinin ilk siyahi tasarımcısı olan Abloh, ilk tasarımlarını geçtiğimiz Haziran ayında bir defile ile tanıttı. Abloh'un tasarımlarında adeta 6 ay sonra ortaya çıkan 'Sarı Yelekliler'in şifresi saklıydı. Zira podyumda yürüyüyen erkek mankenlerin üstünde sarı ve turuncu yelek vardı. Fransız markasının tanıttığı yelekler, aylar sonra ülkeyi karıştırdı.
İSRAİL'E SIÇRADI
Sarı yelek İsrail'e de sıçradı! Tel Aviv'de toplanan 300 "Sarı Yelekli" protestocu, hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti hedef aldı. Protestocular, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar açtı.
Kim Kardashian ve eşi Kanye West, ünlü modacı Virgil Abloh'un müdavimleri arasında...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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