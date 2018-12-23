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  • 23.12.2018 18:41

'dan 'de tehlikeli adım! Boşluğu doldurmak için harekete geçti...

ABD’nin askerlerini ’den çekme açıklamasının ardından boşluğu doldurmak için harekete geçti. Fransa gizli-açık toplantılarda ’ya tam destek sözü veriyor.

Fransa'dan tehlikeli adım! Harekete geçtiler

İlk toplantı geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirildi. Fransız askeri yetkililerle elebaşları kuzeyindeki Ayn İsa'da biraraya geldi. Toplantıda tarafı, örgüte lojistik, ekipman ve cephane başta olmak üzere her türlü yardım yapmaya hazır oldukları mesajı verdi. ABD'nin açıkladığı 3 aylık takvim içerisinde Washington'u 'de kalmaya ikna etme sözü de veren Fransızlar, PKK'yı ve 'a karşı himaye edecekleri vaadinde bulundu.

ELYSEE'DE AĞIRLADILAR
Aynı gün içerisinde Rakka'da da başka bir toplantı yapıldı. ABD subayları, PKK temsilcileri ve aralarında 'nın da diğer koalisyon ülkeleri 'çekilme' konusunu ele aldı. Toplantıda Amerikan, Fransız ve PKK'lılar Türkiye'nin bölgede yapabileceği geniş kapsamlı operasyona karşı strateji belirledi. Kendisine müttefik aradığı şu günlerde yoğun temas trafiği sürdüren terör örgütü, Paris'te de müzakerelerde bulunuyor. Örgüt elebaşlarından İlham Ahmed ve Riyad Dirar, 'nda ağırlandı. Heyet burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye temsilcisi François Senemand ile buluştu. Toplantıda Macron'un yardımcıları 'dayanışma ve destek' mesajı verdi. PKK heyeti toplantıda, Suriye kuzeyinin uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

FRANSA'NIN '5 BİN ASKER' PLANI
ABD'nin çekilme kararından vazgeçmemesi durumunda Fransızların Suriye'deki asker sayısını 5 bine çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Teröristlere ekipman da göndermeye hazırlanan Fransa ayrıca sınır hattında ABD'nin boşalttığı bölgelere Fransız bayrağı çekecek. Paris yönetimi PKK'lı teröristleri daha önce de sarayda ağırlamıştı. 2015 yılının şubat ayında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, PKK/ üyesi Nesrin Abdullah ve Halid İsa'yı kabul ederek onlara yardım sözü vermişti.

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