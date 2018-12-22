Zararına satış

Juvenstus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'da oynarken oturduğu villasını zararına satışa çıkardı. Ünlü futbolcu, villayı satın aldığı fiyatın 600 bin sterlin (4 milyon lira) altına satmaya çalışıyor. 5 yatak odalı, geniş yüzme havuzlu, saunası ve buhar banyosunun yanı sıra spor salonu, sinema ve oyun odası bulunan villa 3.25 milyon sterline (21 milyon 600 bin lira) alıcısını bekliyor. Bu rakamla 33 yaşındaki yıldız futbolcu zarara uğrayacak. Çünkü Ronaldo, 10 yıl önce evi 3.85 milyon sterline (25.6 milyon TL) almıştı.
- Dünya
- 22.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.