ABD'li yetkiliden çarpıcı açıklama: Erdoğan’ın en büyük diplomatik başarılarından

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye masası şefi Matthew Bryza, "Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasından sonra bu kararı açıkladığını hesaba katacak olursak, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllardaki en büyük diplomatik başarılarından biri olduğunu düşünüyorum" dedi. Hürriyet'e konuşan Bryza, "Bu kararın Suriye'de yola açacağı istikrarsızlık unsurlarını bir kenara bırakacak olursanız, Trump'ın bu kararının ABD-Türkiye ilişkilerinde çok olumlu bir etkisi olacaktır. Ancak bu kararın bölgedeki etkisinin olumsuz olacağını düşünüyorum" dedi.

İRAN'IN ETKİSİ ARTAR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kesinlikle – ABD'nin bölgeden ayrılmasını sağladığı için- Rusya açısından zafer ilan edeceğini söyleyebiliriz. Siyasi olarak Rusya'nın etkisi artacak. Ancak bana göre Rusya'dan ziyade İran'ın Suriye'deki etkisi gözle görünür bir şekilde artacak. Şimdi kaygılanılacak şey şu olabilir; DEAŞ, bunu yeniden ortaya çıkmak için bir fırsat olarak görebilir, Suriye'de DEAŞ'ın yol açtığı istikrarsızlık geri gelebilir ve ABD'nin, Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde ve İran'ın hareketlerini sınırlamakta siyasi manevra kabiliyeti azalabilir.

TRUMP'IN HESABI

ABD Başkanı Trump'ın kafasında, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine dair daha büyük bir hesabın olduğunu düşünüyorum. Birkaç hafta önce Gülen'in Türkiye'ye iadesi için çalıştığını söylemiş olması önemli. ABD'de Gülen Hareketi'ne karşı başlatılan FBI soruşturmasının yoğunlaştırıldığını görüyoruz. Üçüncü etken de Türkiye'nin ABD'den Patriot füzesi alacak olması. Bu da Türkiye'nin Rusya'dan S-4000 füzeleri almasından dolayı (ABD'yle) ilişkilerde ortaya çıkan zehirlenmeyi büyük ölçüde ortadan kaldıracak bir durum. Trump, ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çok şey yapıyor gibi görünüyor. Trump, 'Artık Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesisi için yüzümüzü YPG'den NATO müttefikimiz olan Türkiye'ye doğru çeviriyoruz' dedi. Bu da Trump'ın, askeri bir müttefik olarak Türkiye'ye gösterdiği güveni gösteriyor. Önümüzdeki süreçte Suriye'nin kuzeyine, Fırat'ın doğusuna daha fazla Türk askeri girdiğini göreceğiz. Türkiye'nin bu şekilde Suriye ile ilgili tesir gücünün ve manevra kabiliyetinin artacağını da söyleyebiliriz.

YPG'NİN BAŞI BELADA

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza, şöyle devam etti: Suriye'de şimdi YPG güçlerinin başı belada. ABD desteği olmadan hayat onlar için çok zorlaşacak. Şok olmuş durumdalar ve Trump'ın fikrini değiştirebilmek için yapılabilecek bir şey var mı diye bakıyorlar. Kazanımlarını sürdürmek için her şeyi yapacaklardır. Esad'ın kapısını çalacaklar. Rusya son dönemde YPG'yi eleştiriyordu ancak daha önce onları Astana sürecinin bir parçası yapmak istemişti. Rusya'nın YPG ile ABD'nin kurduğu türden bir ortaklık kuracağını düşünmüyorum."