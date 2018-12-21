Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 21.12.2018 15:42
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 16:05

'tan hükümeti kapatma resti

Başkanı , Demokratlar'ın Duvarı için bütçe onayı vermemesi durumunda bugün ABD hükümetinin kapanacağını söyledi.

Trump'tan hükümeti kapatma resti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkanı , Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi halinde ABD hükümetinin kapanacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'dan geçen geçici bütçe tasarısını duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağı bildirildi. ve Kongre, bütçe konusunda 24 saat içerisinde anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE ANLAMA GELİYOR?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriTrump'tan hükümeti kapatma resti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar