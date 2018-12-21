ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD ordusundan emekli General Anthony Tata'nın Trump'ın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi. Trump, aynı zamanda 'Kara Kış' isimli kitabın da yazarı olan Tata'nın Suriye konusunda, "Bence Başkan'ın kararı kesinlikle Suriye'de doğru bir hamle. Suriye'den çekilme kararını protesto eden dâhiler aynı zamanda DEAŞ hakkındaki İstihbaratı tahrip edenler ve DEAŞ'ın güçlenmesine izin verenlerdir" ifadelerini kullandığını kaydetti.