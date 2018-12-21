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  • 21.12.2018 19:08

: Trump’tan bir açıklaması daha: “Çekilmemiz doğru bir hamle”

... Başkanı , ABD sundan emekli bir yazarın ’den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye’den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi.

Trump’tan bir Suriye açıklaması daha

Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden, ABD sundan emekli General Anthony Tata'nın Trump'ın 'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi. Trump, aynı zamanda 'Kara Kış' isimli kitabın da yazarı olan Tata'nın Suriye konusunda, "Bence Başkan'ın kararı kesinlikle Suriye'de doğru bir hamle. Suriye'den çekilme kararını protesto eden dâhiler aynı zamanda hakkındaki İstihbaratı tahrip edenler ve DEAŞ'ın güçlenmesine izin verenlerdir" ifadelerini kullandığını kaydetti.

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