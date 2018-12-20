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  • 20.12.2018 21:54

ABD'nin çekilme kararının ardından / Esad rejimine koştu!

ABD'nin 'den çekilme kararı almasının ardından, terör örgütü / ile Esad rejimi yetkililerinin bir araya geldiği iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin iddiasına göre, görüşme ülkenin kuzeydoğusunda Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde yapıldı. Görüşmede Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki sahalarının rejim güçlerine bırakılması ele alındı

YPG/PKK ile Esad rejiminin görüştüğü iddiası

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri iddia edildi.

"KAMIŞLI'DA BİR ARAYA GELDİLER"
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan iddiaya göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esad rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

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