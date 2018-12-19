Açık Toplum Vakfı'nun kurucusu George Soros, kaosu tetikledi. Kirli eller bu kez Fransa'yı ateşe verdi. Sarı Yelekliler, sosyal medyadan örgütlendi. Akaryakıt zamlarını protesto için başlayan gösteriler, hükümet karşıtı eylemlere dönüşünce tansiyon daha da yükseldi.
DEVLERE SAVAŞ AÇTI
1 ayı aşkın süredir sokakları ateşe veren Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. Dior ve Louis Vuitton gibi mağazaları yağmalayan göstericiler, AVM'leri de iflasın eşiğine getirdi. Gösteriler nedeniyle AVM'lerin 2 milyar Euro zarar ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Sarı Yelekliler'in örgütlendiği sanal alem için, "Sosyal ağlar demokrasi için bir zehirdir" dedi. Teknoloji devlerine savaş açan Macron, talimat verdi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 2019 itibarıyla teknoloji ve sanal mecralara vergilendirme getirileceğini bildirdi. Le Maire, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin, Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söyledi. Bu miktarın 500 milyon Euro'yu bulduğunu ifade eden Le Maire, internet devlerinin, AB üyesi ülkelerde de elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Sarı Yelekliler, Şanzelize'deki Dior, Louis Vuitton ve Starbucks gibi işletmeleri yağmaladı.
Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in örgütlendiği sosyal medya için "Zehir" ifadesini kullanıyor.
DEVLERE SAVAŞ AÇTI
1 ayı aşkın süredir sokakları ateşe veren Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. Dior ve Louis Vuitton gibi mağazaları yağmalayan göstericiler, AVM'leri de iflasın eşiğine getirdi. Gösteriler nedeniyle AVM'lerin 2 milyar Euro zarar ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Sarı Yelekliler'in örgütlendiği sanal alem için, "Sosyal ağlar demokrasi için bir zehirdir" dedi. Teknoloji devlerine savaş açan Macron, talimat verdi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 2019 itibarıyla teknoloji ve sanal mecralara vergilendirme getirileceğini bildirdi. Le Maire, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin, Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söyledi. Bu miktarın 500 milyon Euro'yu bulduğunu ifade eden Le Maire, internet devlerinin, AB üyesi ülkelerde de elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Sarı Yelekliler, Şanzelize'deki Dior, Louis Vuitton ve Starbucks gibi işletmeleri yağmaladı.
Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in örgütlendiği sosyal medya için "Zehir" ifadesini kullanıyor.
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