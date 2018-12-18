Kaos tetikçisi Açık Toplum Vakfı'nın kurucusu George Soros, bu kez Fransa'da düğmeye bastı. Akaryakıt zamları bahanesiyle örgütlenen "Sarı Yelekliler" sokağa aktı. Göstericiler, Paris ve diğer kentleri yakıp yıktı. Dünyaca ünlü Louis Vuitton ve Dior mağazalarını yağmalayan protestocular, ATM'leri de patlattı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Ancak meselenin zam olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Göstericiler bu kez güzellik yarışmasını hedef aldı.
BAŞLARINA TAÇ DÜŞTÜ
89. Fransa Güzellik Yarışması'nın finali 'Miss France 2018' önceki akşam Lille'de yapıldı. Tahitili Vaimalama Chaves, Fransa'nın en güzel kızı seçilip tacı taktı. 19 yaşındaki Ophly Mezino da yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Ancak güzellik yarışması gösterilerin fitilini yeniden yaktı! Zamları bahane eden göstericiler yarışmayı da hedef aldı. Sarı Yelekliler, sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yaptı. Organizasyonu karaladı. "Ülkede bu kadar olay varken törenin yapılması şart mıydı?" yorumlarını yaptı. Soros'un çocukları, ülkede bu tür organizasyonların yapılmaması için tehditler yağdırdı.
ŞİMDİ DE SIRA KANADA'DA
Sarı Yelekliler, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki gösterilerin ardından şimdi de Kanada'yı seçti. Halifax'ta belediye binasının dışında toplanan sarı yelekli bir grup, Birleşmiş Milletler'in Kanada'nın da yakın zamanda imzaladığı güvenli ve yasal göçü artıran BM Küresel Göç Sözleşmesi'ni protesto etti. Bu arada Macaristan'daki gösteriler artarken gözaltı sayısı da yükseldi. Sarı Yelekliler, özellikle Paris'i yangın yerine çevirdi. Fransız polisinin 17 Kasım'da başlayan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
BAŞLARINA TAÇ DÜŞTÜ
89. Fransa Güzellik Yarışması'nın finali 'Miss France 2018' önceki akşam Lille'de yapıldı. Tahitili Vaimalama Chaves, Fransa'nın en güzel kızı seçilip tacı taktı. 19 yaşındaki Ophly Mezino da yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Ancak güzellik yarışması gösterilerin fitilini yeniden yaktı! Zamları bahane eden göstericiler yarışmayı da hedef aldı. Sarı Yelekliler, sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yaptı. Organizasyonu karaladı. "Ülkede bu kadar olay varken törenin yapılması şart mıydı?" yorumlarını yaptı. Soros'un çocukları, ülkede bu tür organizasyonların yapılmaması için tehditler yağdırdı.
ŞİMDİ DE SIRA KANADA'DA
Sarı Yelekliler, Fransa, Belçika ve Hollanda'daki gösterilerin ardından şimdi de Kanada'yı seçti. Halifax'ta belediye binasının dışında toplanan sarı yelekli bir grup, Birleşmiş Milletler'in Kanada'nın da yakın zamanda imzaladığı güvenli ve yasal göçü artıran BM Küresel Göç Sözleşmesi'ni protesto etti. Bu arada Macaristan'daki gösteriler artarken gözaltı sayısı da yükseldi. Sarı Yelekliler, özellikle Paris'i yangın yerine çevirdi. Fransız polisinin 17 Kasım'da başlayan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
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