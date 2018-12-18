Putin'den nükleer silah çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a bugün ülkesindeki Savunma Bakanlığı toplantısında mesaj verdi.

ABD'nin nükleer anlaşma baskısına karşı çıkan Rus lider Putin, önümüzdeki sene stratejik nükleer silahlarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

"RUSYA'NIN GÖRÜŞME TEKLİFİNİ YANITLAYACAĞIZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) INF konusunda askeri uzman görüşmeleri yapmak için Rusya'dan bir teklif aldıklarını ve buna yanıt vereceklerini dün açıklamıştı.

Bakanlık, Rusya'dan ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun görüşme teklifini içeren bir mektup alınmadığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Şoygu'nun INF konusunda görüşmek için ABD Savunma Bakanı James Mattis'e gönderdiği mektuba cevap verilmediğini ifade etmişti.

TRUMP BİR TAŞ ATTI VE...

Yaklaşık iki ay önce açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuştu. "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ise anlaşmayı ihlal etmediğini ve ABD'nin anlaşmayı bozması durumunda karşılık vermek zorunda olduğunu savunuyor.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.