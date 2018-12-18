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  • 18.12.2018 17:08

Kızına tecavüz edeni öldüren anne hakkındaki suçlaması düşürüldü

Üç kilometre koşup boş evdeki tecavüzcüleri yakalayan anne, çıplak halde kaçmaya çalışan erkeklerden birini öldürüp diğer ikisini de yaraladı.



Güney Afrika'da kızına tecavüzle suçlanan üç kişiden birini öldüren, ikisini de ağır yaralayan kadın hakkındaki cinayet suçlaması düşürüldü. Yaralanan iki kişi 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı cinsel saldırı kurbanı olduğu için adı açıklanmayan 57 yaşındaki kadın, kararın açıklanmasından sonra "Aynı şeyi benim çocuklarım da yapsaydı, cezalandırılmalarını isterdim" dedi.

Tecavüz davası ülkede bir yılı aşkın bir süredir kamuoyu tarafından yakından izleniyordu.

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