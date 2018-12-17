Sarı işkence

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen "sarı yelekliler" eylemi, devam etti. Şanzelize'deki lüks mağazaları bile yağmalayan göstericiler, sokakları ateş çemberine çevirdi. Polis mağazaların önünde nöbete geçti. İsyan ateşinin sıçradığı Belçika'da da tansiyon yükseldi. BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne destek veren ve karşı çıkan gruplar, Brüksel'de protestolar gerçekleştirdi. Polis, Brüksel'de Avrupa Birliği binalarının bulunduğu alanda toplanan aşırı sağcı ve göç karşıtı göstericilere, gaz bombasıyla müdahale etti.
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