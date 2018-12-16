Melania Trump'ın sarı saçlı hali herkesi şaşkına çevirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararların yanı sıra en çok saçlarıyla gündeme geldi! Herkes, sarı ve gür saçlarının sırrını merak etti. ABD Başkanı, saçlarına her zaman bakım yaptığını vurgulasa da peruk kullandığı iddia edildi. Trump ailesindeki bu saç takıntısı, son olarak Melania'da kendini gösterdi. Bir televizyon programına katılan Melania'nın sarı saçlı hali herkesi şaşkına çevirdi! Üvey kızı Ivanka ile eşi Donald'ı örnek alarak saçlarını sarıya boyatan Melania'nın yeni imajı beğenilmedi. Sosyal medyada yapılan yorumlar ise gülümsetti:
Melania kuaförünü acilen değiştir tatlım!
Kadın resmen Ivanka ve Trump'ın karışımı olmuş.
Bizim mahalledeki kuaför Fatma abla bile böyle boyamaz saçı, bu ne!
Kesin peruk taktı!
Ne yaptın kocanın saç spreyini mi kullandın?
Kesin depresyonda, bu saçın başka anlamı olamaz!
Sarı gelin aman...
Bu ailede bir sarı takıntısı var...
Gel seni benim kuaförüme götüreyim de kurtul bu renkten!
Melania, sarı yeleklilere desteği çok yanlış anlamış.
Melania kuaförünü acilen değiştir tatlım!
Kadın resmen Ivanka ve Trump'ın karışımı olmuş.
Bizim mahalledeki kuaför Fatma abla bile böyle boyamaz saçı, bu ne!
Kesin peruk taktı!
Ne yaptın kocanın saç spreyini mi kullandın?
Kesin depresyonda, bu saçın başka anlamı olamaz!
Sarı gelin aman...
Bu ailede bir sarı takıntısı var...
Gel seni benim kuaförüme götüreyim de kurtul bu renkten!
Melania, sarı yeleklilere desteği çok yanlış anlamış.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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