Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler Avrupa'nın göbeğinde düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerine destek vererek bir video paylaştı. Suriye'de silahlı eğitim alan bu gruplar, daha önce Gezi olayları sırasında destek mesajı yayınlamışlar ve eylemlere katılmışlardı.

BATI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Sarı Yelekliler için destek mesajı yayınlayan grup, Fransa'daki YPG/PKK'lılara da çağrıda bulundu. Hükümete karşı birleşerek isyan edilmesini isteyen grup; "Polis ve devletin baskıcılığı bizi etkiledi. Paris'teki olaylar halkın gücü ele geçirebileceğini gösterdi. Bu ilham kaynağıdır." dedi.