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  • 15.12.2018 14:25
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 15:34

Terör örgütü /'lilerden e destek çağrısı

Suriye'de silahlı eğitim alan terör örgütü / mensubu teröristler, başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde eylem yapan e destek çağrısında bulunarak terör örgütü yandaşlarını isyana davet etti.

Terör örgütü /'li teröristler Avrupa'nın göbeğinde düzenlenen eylemlerine destek vererek bir video paylaştı. Suriye'de silahlı eğitim alan bu gruplar, daha önce Gezi olayları sırasında destek mesajı yayınlamışlar ve eylemlere katılmışlardı.

BATI İÇİN BÜYÜK TEHDİT
Sarı Yelekliler için destek mesajı yayınlayan grup, 'daki YPG/PKK'lılara da çağrıda bulundu. Hükümete karşı birleşerek isyan edilmesini isteyen grup; "Polis ve devletin baskıcılığı bizi etkiledi. Paris'teki olaylar halkın gücü ele geçirebileceğini gösterdi. Bu ilham kaynağıdır." dedi.

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