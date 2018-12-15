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  • 15.12.2018 17:23
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 17:28

Son dakika: Ukrayna savaş uçağı düştü!

Ukrayna ordusu, SU-27 tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Ukrayna savaş uçağı düştü!

Ukrayna'da SU-27 tipi savaş uçağının inmeye çalışırken düştüğü açıklandı.

Pilotun öldüğünün belirtildiği açıklamada, "Olayın sebebi araştırılıyor" denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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