Son dakika: Ukrayna savaş uçağı düştü!

Ukrayna'da SU-27 tipi savaş uçağının inmeye çalışırken düştüğü açıklandı.
Pilotun öldüğünün belirtildiği açıklamada, "Olayın sebebi araştırılıyor" denildi.
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Ukrayna'da SU-27 tipi savaş uçağının inmeye çalışırken düştüğü açıklandı.
Pilotun öldüğünün belirtildiği açıklamada, "Olayın sebebi araştırılıyor" denildi.
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