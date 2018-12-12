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  • Son Güncelleme: 13.12.2018 00:26

Son dakika: 'de güvenoyu aldı

, parti içi güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı.

İngiltere'de kritik oylama! Theresa May...

, Brexit Anlaşması'nın takdir almaması sebebiyle gitmek zorunda olduğu güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı.

Avrupa Adalet Divanı'nın, "Brexit Anlaşması tekrar gözden geçirilebilir" açıklamasından sonra Brexit Anlaşması'ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı Theresa May için güvenoyu oylaması çağrısında bulunmuştu. May, güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı.

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