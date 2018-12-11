Fransız güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre olay, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Strazburg'un Noel pazarı yakınlarında gerçekleşti.
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Fransız güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre olay, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Strazburg'un Noel pazarı yakınlarında gerçekleşti.
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