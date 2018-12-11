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  • 11.12.2018 22:54
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 23:12

: 'da saldırı! Ölü ve yaralılar var

haberine göre 'nın Kuzeydoğusundaki Strazburg kentindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fransada saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fransız güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre olay, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Strazburg'un Noel pazarı yakınlarında gerçekleşti.


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