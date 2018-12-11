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  • 12.12.2018 05:25

acil ulusal toplantı çağrısı yaptı

, siyonist düşmanın tüm Filistin halkını hedef aldığını dolayısıyla herkesin anlaşmazlıkları bir tarafa bırakmasını istedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden acil çağrı!

(FHKC), 'in 'da tırmandırdığı gerilime cevap yollarının tartışılması amacıyla acil ulusal toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

FHKC, kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride siyonist düşmanın tüm Filistin halkını hedef aldığını dolayısıyla herkesin anlaşmazlıkları bir tarafa bırakması gerektiğini vurguladı.

İşgal güçlerinin topraklar üzerinde yeni oldubittiler oluşturması gayretinin başarısızlığa uğratılması gerektiğinin altını çizen FHKC, Batı Şeria'da siyonist saldırısına karşı durulması ve birlik olunmasını istedi.

FHKC, İsrail'in tırmandırdığı gerilime cevap verebilme yollarının tartışıldığı ulusal toplantı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla dün 'de düzenlediği yürüyüş, kentin batısındaki Şati 'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, FHKC flamaları taşıyarak, Filistin direnişe bağlılık sloganları attı.

Arap milliyetçileri tarafından 1967'de kurulan, Marksist-Leninist çizgiye sahip FHKC, Filistin topraklarının bölünmesine karşı çıkıyor. Arap ve Yahudi halklarının bir arada yaşayabileceği tek bir Filistin devletinin kurulması, FHKC'nin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

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