Polis, sabah 6.06'dan itibaren 200 Jefferson'daki bir binanın boşaltıldığını bildirdi.
Bir Facebook temsilcisi, kampüsteki birkaç binanın tahliye edildiğini ve tüm çalışanların güvende olduğunu açıkladı.
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Polis, sabah 6.06'dan itibaren 200 Jefferson'daki bir binanın boşaltıldığını bildirdi.
Bir Facebook temsilcisi, kampüsteki birkaç binanın tahliye edildiğini ve tüm çalışanların güvende olduğunu açıkladı.
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