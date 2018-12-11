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  • 12.12.2018 07:06

'ta bomba paniği! Bina boşaltıldı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım ağlarının başında gelen ’un Menlo Park'ta bulunan kampüsünde, Instagram’ı ve Facebook çalışanlarını barındıran bir bina, bildirilen bomba tehdidi sonrasında Salı gecesi tahliye edildi.

Facebookta bomba paniği! Bina boşaltıldı

Polis, sabah 6.06'dan itibaren 200 Jefferson'daki bir binanın boşaltıldığını bildirdi.

Bir temsilcisi, kampüsteki birkaç binanın tahliye edildiğini ve tüm çalışanların güvende olduğunu açıkladı.

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