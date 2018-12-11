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  • 12.12.2018 01:12

'da katedralde silahlı saldırı: 4 ölü

’nın eyaletinde bir katedrale düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Campinas Katedralinin başpiskoposu yaptığı açıklamada, "Katedral geçici olarak kapatıldı. Bu derin acı için hepinizin dualarına ihtiyacımız var" dedi.



Brezilya'nın güneyinde bir katedrale, ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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