Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bir katedrale düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Campinas Katedralinin başpiskoposu yaptığı açıklamada, "Katedral geçici olarak kapatıldı. Bu derin acı için hepinizin dualarına ihtiyacımız var" dedi.
Brezilya'nın güneyinde bir katedrale, ayin sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
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