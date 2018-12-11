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  • 11.12.2018 10:34

Avrupa Birliği üyesi 'da büyük rezalet! Doğum yan kadınları...

Avrupa Birliği üyesi olan 'da hastaneler hakkındaki gerçekler kan dondurdu. her ajansı şoke eden iddiaların doğruluğunu araştırmak için Slovakya'ya gitti. İşte karşılaşılan manzara...

Hastanede rezalet! Doğum yapan kadınları...

Avrupa ülkesi Slovakya'da yaşanan ve gelenek haline gelen sağlık rezaleti kan dondurdu.

Slovakya'da hastanelerde doğum yapan kadınların, hastanelerden kurtulması hiç de kolay değil...

İşte AB ülkesindeki o rezalet...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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