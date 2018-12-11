Avrupa ülkesi Slovakya'da yaşanan ve gelenek haline gelen sağlık rezaleti kan dondurdu.
Slovakya'da hastanelerde doğum yapan kadınların, hastanelerden kurtulması hiç de kolay değil...
İşte AB ülkesindeki o rezalet...
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Avrupa ülkesi Slovakya'da yaşanan ve gelenek haline gelen sağlık rezaleti kan dondurdu.
Slovakya'da hastanelerde doğum yapan kadınların, hastanelerden kurtulması hiç de kolay değil...
İşte AB ülkesindeki o rezalet...
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