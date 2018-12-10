İngiltere'de tarihi Brexit oylaması ertelendi!

İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın parlamentoda yapılması planlanan Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı. Anlaşmanın yüksek oranda kabul görmediğinin anlaşıldığını belirten May, Kuzey İrlanda ile ilgili tedbir maddesinin kaygı yarattığını söyledi.

Bu madde ile ilgili olarak Brüksel'le yeniden görüşüleceğini belirten Theresa May, ayrıca hükümetin 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğine ilişkin hazırlıklarını da hızlandıracağını söyledi

Theresa May hükümetinin AB ile yaptığı anlaşmanın parlamentodan onay alamayacağı yönündeki tahminler son günlerde güç kazanmıştı.

İngiliz parlamentosunda, May'in Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. İngiliz parlamenterler anlaşmada İrlanda sınırıyla ilgili yer alan tedbir maddesinin olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Maddeye göre, AB üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki bir sınır oluşturulmayacak ve bu durum gelecekte müzakere edilecek. Ayrıca İngiltere, taraflar aksine karar verene kadar belirsiz bir süre daha gümrük birliği içerisinde kalacak.

Ancak bu madde için bir zaman sınırı verilmemiş olmaması, bazı İngiliz politikacılar tarafından tuzak olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği'nin bu belirsizliği kullanarak İngiltere üzerinde hakimiyet kuracağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Eğer May'in anlaşması parlamentoda onaylanmaz ve yeniden müzakere yolu açılmaz ise Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında 'anlaşmasız ayrılık' seçeneği gündeme gelecek.

AB'DEN 'YENİDEN MÜZAKERE' AÇIKLAMASI!

Avrupa Birliği, Brexit Anlaşması'nı tekrar müzakere etmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "Bizim masada hali hazırda bir anlaşmamız" var derken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da "Müzakerede bulunmayacağız" açıklamasında bulundu.

Gün içerisinde Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin gerekirse AB'den ayrılmayı düzenleyen 50. madde başvurusunu geri çekerek, Brexit'i tek taraflı olarak iptal edebileceğini duyurmuştu.