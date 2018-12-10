Koalisyon ortakları aşırı sağcı Kuzey Ligi ile düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden 2 vekilin meclis tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Il Giornale'nin haberine göre, vekillerin isimleri ve görüntüleri, özel hayatın gizliliği ilkesi nedeniyle okurlarla paylaşılmadı. Ancak gazetenin üst düzey bir ismi, "İsimlerini biliyoruz" dediği iki vekilin de uzun boylu ve oldukça "çekici 2 erkek" olduklarını ifade etti.

İtalya'da sosyal medya kullanıcıları "İki vekil derhal istifa etmeli" diyerek tepki gösterdi. Meclisten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.