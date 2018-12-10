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  • 10.12.2018 14:03
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 14:19

Günlerce zorla tutuldu, köle olarak satıldı... Ünlü model yaşadığı dehşeti anlattı

38 yaşındaki İsveçli model ve oyuncu Frida Farrell, Londra'da günlerce bir evde tutsak edildi, seks kölesi yapıldı. Genç kadın o dönem yaşadıklarını anlattı.

Günlerce zorla tutuldu, köle olarak satıldı... Ünlü model yaşadığı dehşeti anlattı

Frida Farrell, henüz 22 yaşında Londra'da yürürken bir adam yanına yaklaştı ve kendisini bir broşür için model olarak istediklerini söyledi. Farrell'in hayatı o andan sonra karardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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