Günlerce zorla tutuldu, köle olarak satıldı... Ünlü model yaşadığı dehşeti anlattı

Frida Farrell, henüz 22 yaşında Londra'da yürürken bir adam yanına yaklaştı ve kendisini bir broşür için model olarak istediklerini söyledi. Farrell'in hayatı o andan sonra karardı.
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Frida Farrell, henüz 22 yaşında Londra'da yürürken bir adam yanına yaklaştı ve kendisini bir broşür için model olarak istediklerini söyledi. Farrell'in hayatı o andan sonra karardı.
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