Pakistan'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik sırasında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Patlama, Birleşik Eylem Hareketi Partisi (MQM) tarafından Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla ülkenin en büyük kenti Karaçi'nin Gülistan-ı Jauhar bölgesinde düzenlediği etkinlik sırasında meydana geldi.

Yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, yerel saat 01.00'de etkinlik sırasında motosikletli bir saldırgan kalabalığın arasına el yapımı patlayıcı attı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Etkinlikte bulunan İletişim Teknolojileri ve Telekominikasyon Bakanı Makbul Sıddıki ile Sindh Eyalet Meclisi ana muhalefet lideri Havaja Izharul Hasan patlamadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.