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  • 09.12.2018 14:51

'den adımı! ile yaşanan kriz büyüyor

li teknoloji devi 'nin sahibinin kızı ve şirketin CFO'su olan 'nun ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle 'da gözaltına alınmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Çin adım attı! Kanada ile kriz büyüyor

Dışişleri Bakanlığı, Mıng'in derhal serbest bırakılmasını talep etti, aksi halde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı 'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'a, Vancou'nun serbest bırakılmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

Çin'in bu gözaltıyı ciddi şekilde protesto ettiği iletildi. Kanada'nın, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Çin vatandaşını gözaltına alarak, bu kişinin yasal haklarını ihlal ettiğini belirten Dışişleri Bakan yardımcısı Li, Kanada'nın bu tutumunun "mantıksız, tolere edilemez" olduğunu söyledi.

'in sahibinin kızı ve CFO'su 'nun cuma günü başlayan kefalet duruşması pazartesi günü de devam edecek. Dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.

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