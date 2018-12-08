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  • 08.12.2018 21:47
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 21:55

Son dakika: Trump resmen açıkladı! Görevinden ayrılacak...

ABD Başkanı , Müdürü John Kelly’nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump resmen açıkladı! Görevinden ayrılacak...
ABD Başkanı , Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin yılsonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD medyası, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin istifa edeceğini yazmıştı. ABD Başkanı Doanld Trump, Kelly'nin istifa edeceğine dair iddialara son noktayı koydu. Trump, Kelly'nin yılsonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.



John Kelly, Temmuz ayında Trump'ın 2020'ye kadar Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürütmesini istediğini, kendisinin de bunu kabul ettiğini duyurmuştu
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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