Fransız polisi liselileri 'Toplama Kampı'nı andıran görüntülerle gözaltına aldı

Fransa'da "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenerek benzine getirilen ek vergilere karşı ayaklanan eylemciler günlerce sürdürdüğü eylemlerin ardından hükümete geri adım attırdı. Eylemin bu şekilde sonuçlanmasının ardından, bu kez liseliler sokağa indi. Macron'un, eğitim reformlarına karşı çıkan liseliler 'istifa' istedi. Ancak eylemler çok uzun süremedi. Ülke genelinde yapılan öğrenci eylemlerinde, 700 öğrenci gözaltına alındı. Mantes-la- Jolie'de kaydedilen görüntüler ise tepki topladı. Lise öğrencilerini dizlerinin üzerine çöktüren polisler, yan yana dizerek ellerini enselerine koydurdu.
Paris bugünkü protestolar için alarma geçti. 90 bin polisin görev alacağı eylemler için ordu da Paris'e indi.
Paris bugünkü protestolar için alarma geçti. 90 bin polisin görev alacağı eylemler için ordu da Paris'e indi.
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