Bugünkü
Takvim

Fransız polisi liselileri 'Toplama Kampı'nı andıran görüntülerle gözaltına aldı

’da sokaklarda bu kez liseliler vardı. Polis ise hepsini ‘Toplama Kampı’nı andıran görüntülerle gözaltına aldı.

Polisevi
Fransa'da "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenerek benzine getirilen ek vergilere karşı ayaklanan eylemciler günlerce sürdürdüğü eylemlerin ardından hükümete geri adım attırdı. Eylemin bu şekilde sonuçlanmasının ardından, bu kez liseliler sokağa indi. Macron'un, eğitim reformlarına karşı çıkan liseliler 'istifa' istedi. Ancak eylemler çok uzun süremedi. Ülke genelinde yapılan öğrenci eylemlerinde, 700 öğrenci gözaltına alındı. Mantes-la- Jolie'de kaydedilen görüntüler ise tepki topladı. Lise öğrencilerini dizlerinin üzerine çöktüren polisler, yan yana dizerek ellerini enselerine koydurdu.



bugünkü protestolar için alarma geçti. 90 bin polisin görev alacağı eylemler için ordu da Paris'e indi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriFransız polisi liselileri 'Toplama Kampı'nı andıran görüntülerle gözaltına aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar