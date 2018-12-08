Fransa'daki vahşeti Avrupa basını görmezden geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron akaryakıt zamları için geri adım attı ancak göstericiler sakinleşmedi. 6 ay boyunca fiyatların sabit kalacağını açıklayan Macron, Sarı Yelekliler'den beklediği cevabı alamadı.

EYLEMLER ARTIYOR DÜNYA A HABER'DEN İZLİYOR

Göstericilerin eylemlerinin arttırması üzerine Fransız polisi de şiddeti arttırdı. Sokaklar savaş alanına döndü, ölüm ve yaralı haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın önemli haber kaynakları olan CNN ve BBC, olayları yayınlamıyor.

BBC ve CNN ekranlarında hafta sonu programları yer alırken, A Haber Paris'ten canlı yayın yapıyor..





GEZİ OLAYLARINDA TÜRKİYE'DEN ÇIKMADILAR

2013 yılında bölücülerin ayaklanmasıyla Türkiye'de başlayan Gezi olayları, Avrupa'nın birçok ülkesinde canlı yayınlandı. Fransa'daki katliama sessiz kalan CNN ve BCC, Türkiye'den 24 saat naklen canlı yayın yapmıştı.

Türk polisini ve hükümetini karalayan haberler yapan CNN ve BBC, Fransa'daki polis şiddetini görmezden geliyor. Paris'teki olaylar halk ve polis arasındaki çatışmaya dönerken, sözde basın organlarının ölüm haberlerini bile yayınlamadı.

Dünya Fransa'daki olayları A Haber'den canlı olarak izliyor.