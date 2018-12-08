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'daki protestolar 'a da sıçradı

Yananistan!
, birbiri ardına yaşanan protesto gösterileri ile sarsıldı. , ve derken isyan ateşi son olarak 'a sıçradı. 'da halk, 2008 yılında polis kurşunu ile ölen 16 yaşındaki öğrenciyi anmak için sokağa çıktı. Şehri yakıp yıkan gösteriler, yolları çöp tenekelerinden yaptığı barikatlar ile kapattı. Gösterilerde çok sayıda bina hasar gördü, araçlar yakıldı. Her fırsatta ifade özgürlüğünden bahseden Yunanistan ise orantısız şiddeti sonuna kadar kullandı. Polis ve göstericiler arasında çıkan olaylarda 37 kişi gözaltına alındı.




Başkent Atina'daki eylemlerde yüzlere gösterici polis şiddetine maruz kaldı. Yunanistan'da eylemlerin bugün daha da şiddetleneceği açıklandı. Polisler, kent merkezindeki caddeleri kapattı.
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