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'den 'a tepkisi

’in eşi Amal, Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği Yılın Küresel Vatandaşı ödülünü aldı. Törende ine değinen ünlü isim, ’ın olayı örtbas ettiğine değindi.

Camal kaşıkçı
ABD'li ünlü oyuncu ve eşi , önceki gece 'ta düzenlenen 2018 Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği (UNCA) Ödül Töreni'ne katıldı. George Clooney'in insan hakları avukatı olan eşi Amal, 2018 UNCA Yılın Küresel Vatandaşı ödülünün sahibi oldu. Cipriani 42nd Street'te düzenlenen törende Amal Clooney, öldürülen Suudi gazeteci hakkında konuştu. Clooney, Başkanı 'ı 'dünyadaki otoriter rejimlerin gazetecilere baskı uygulamasına yeşil ışık yakmakla' suçladı. George Clooney, insan hakları avukatı eşinin başarısıyla gurur duyduğunu belirtirken, Amal Clooney'in Cemal Kaşıkçı olayının altını çizmesini de ayrıca tebrik etti.



ÇEMBER DARALIYOR
ABD Senatosu, Kaşıkçı inin bir numaralı isminin Selman olduğu görüşünde birleşti. Senatonun bir sonraki adımının Magnitsky Yasası'nı Selman için işletmek ve ilk etapta milyarlarca dolar mal varlığını dondurmak olabileceği öğrenildi.



Amal Clooney, dün ikizleriyle ilk kez görüntülendi.
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