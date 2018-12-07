Amerikan operasyonu

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver'da tutuklandı. Meng Wanzhou, Washington'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklandığını doğruladı. Çin tutuklama nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi. Çin'in Ottawa Büyükelçiliği de, Kanada'yı eleştirdi.
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