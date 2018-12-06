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Baba operasyon

, düğmeye bastı. Mafya babaları kıskaca alındı. 25 yıl sonra toplanan yeraltı dünyasının liderleri, kıskıvrak yakalandı.

Baba operasyon
İtalya'nın en ünlü mafyası "" ve 'Ndrangheta"ya yönelik şok operasyonlarda 136 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Önce Sicilya Adası'nın Palermo kentinde faaliyet gösteren ülkenin en ünlü mafyası "Cosa Nostra"ya düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalandı. Yeni lider 80 yaşındaki Settimino Mineo'nun da bulunduğu 46 kişi, gözaltına alındı. Profesyonel işi kuyumculuk olarak bilinen, mafya ile bağlantılı sabıkası bulunan Mineo'nun, son olarak 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl serbest bırakıldığı anlaşıldı. Operasyonda, Mineo'nun yanı sıra geçmişte mafya babası olarak bilinen Gregorio di Giovanni, Filippo Salvatore Bisconti ve Francesco Colletti gibi isimlerin de yakalandığı açıklandı.
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