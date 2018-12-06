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Bush’a veda etti

ABD Bush’a veda etti
Hayata 94 yaşında veda eden 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da cenaze töreni düzenlendi. Törene başkanları; George W. Bush, Carter, , ve Trump da katıldı. , bugün Texas A&M Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan George H.W. Bush Başkanlık Müzesi'nin bahçesine gömülecek.



George W. Bush, törende ağladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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