ABD Bush’a veda etti

Hayata 94 yaşında veda eden 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da cenaze töreni düzenlendi. Törene ABD başkanları; George W. Bush, Carter, Clinton, Obama ve Trump da katıldı. Baba Bush, bugün Texas A&M Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan George H.W. Bush Başkanlık Müzesi'nin bahçesine gömülecek.
George W. Bush, törende ağladı.
George W. Bush, törende ağladı.
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