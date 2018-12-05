Rus ajan Anna Chapman, yıllar önce ABD'de yakalandı. Tutuklandı. ABD-Rusya arasında 2010'da gerçekleşen 'casus takası'yla Moskova'ya yollandı. Bir anda dünyaca ünlü bir isim haline gelen Anna, modellik yapmaya başladı. Milyar dolarlık markalardan reklam teklifleri aldı. Şimdi de fotoğraf paylaşım sitesi İnstagram üzerinden para kazanmaya başladı. "anya. chapman" adresi üzerinden ürün tanıttı. Ünlü ajan hem kendi hem de farklı markaların tasarımları ile fotoğraf paylaşıp paraları kaptı.
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