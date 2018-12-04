Çek model Tereza Hluskova (22), İngiltere'de buluştuğu gizemli bir adamın verdiği bavulla soluğu Pakistan'da aldı. Havalimanında durdurulan modelin bavulu açıldı. Valizin içinde 3 heykel vardı. Heykellerin kırılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Heykellerin içinden çıkan 9 kilogram eroin polisi bile şaşırttı.
'KOMPLO KURDULAR' DEDİ
Pakistan'da 9 kilo uyuşturucuyla yakalanan Tereza, gözaltına alındı. Güzel manken, kendisine komplo kurulduğunu anlattı. Şüpheli 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Pakistan'da 10 kilo üzerindeki kaçakçılık suçları idamla cezalandırılırken, zehir kuryesi modelin 9 kilo uyuşturucuyla yakalandığı için idam cezası almaktan kurtulduğu açıklandı.
Tereza Hluskova'nın valizinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1.1 milyon sterlin (7 milyon 300 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.
'KOMPLO KURDULAR' DEDİ
Pakistan'da 9 kilo uyuşturucuyla yakalanan Tereza, gözaltına alındı. Güzel manken, kendisine komplo kurulduğunu anlattı. Şüpheli 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Pakistan'da 10 kilo üzerindeki kaçakçılık suçları idamla cezalandırılırken, zehir kuryesi modelin 9 kilo uyuşturucuyla yakalandığı için idam cezası almaktan kurtulduğu açıklandı.
Tereza Hluskova'nın valizinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1.1 milyon sterlin (7 milyon 300 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.
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