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Çek model Tereza, 'da 9 kilo yla yakalandı

Çek model Tereza, ’da 9 kilo yla yakalandı. 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Az kalsın idam cezası alacaktı!

Ünlü model 9 kilo uyuşturucu ile yakalandı!
Çek model Tereza Hluskova (22), 'de buluştuğu gizemli bir adamın verdiği bavulla soluğu Pakistan'da aldı. Havalimanında durdurulan modelin bavulu açıldı. Valizin içinde 3 heykel vardı. Heykellerin kırılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Heykellerin içinden çıkan 9 kilogram eroin polisi bile şaşırttı.

'KOMPLO KURDULAR' DEDİ
'da 9 kilo yla yakalanan Tereza, gözaltına alındı. Güzel manken, kendisine komplo kurulduğunu anlattı. Şüpheli 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Pakistan'da 10 kilo üzerindeki kaçakçılık suçları idamla cezalandırılırken, kuryesi modelin 9 kilo uyuşturucuyla yakalandığı için idam cezası almaktan kurtulduğu açıklandı.



'nın valizinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1.1 milyon sterlin (7 milyon 300 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.
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