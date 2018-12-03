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  • 03.12.2018 08:25

'da felaketi! 7 ölü, 9 yaralı

'nın Karo bölgesinde yaşanan şiddetli yağış sonrası nedeniyle 7 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Endonezyada heyelan felaketi

'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu da 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Karo bölgesindeki bir tatil köyünde meydana gelen heyelanda 16 üniversite öğrencisinin konakladığı ev toprak altında kaldı.

Bölgede yağan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 öğrenci öldü, aynı evde kalan diğer 9 öğrenci yaralandı.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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