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  • 03.12.2018 16:11
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 16:34

İran Meclis Başkanı 'dan Başkan Erdoğan'ın sözlerine büyük destek!

İran Meclis Başkanı , beş ülkenin egemenliğinde olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (GK) yapısının mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğanın sözlerine büyük destek!

Mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laricani, 'ın "dünya beşten büyüktür" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "GK yapısı mutlaka değişmeli" dedi.

BMGK'nin tek taraflı birçok karar alması nedeni ile itibarını kaybettiğini söyleyen Laricani, bu durumun bölgesel girişimlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Buna örnek olarak Şanghay İşbirliği Örgütü, sorununun çözümü için kurulan sürecini gösteren Laricani, "Bu tip girişimler, ülkeleri kendi aralarında tedbir almaya zorlayan BM'deki eksiklikten dolayı ortaya çıkmıştır. BM mevcut yapısıyla sorunların çözümü için yererli kapasitesinin olmadığından bu tip bölgesel girişimler gelecekte daha da artacak" değerlendirmesinde bulundu.

BM YAPISI KOLAY DEĞİŞMEZ

İran Meclis Başkanı Laricani, dünyada zorbalık üzerine kurulmuş bir düzen olduğundan BM'deki mevcut yapının değişmesinin kolay olmayacağını savundu.

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