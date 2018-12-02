ABD'li oyuncu Meghan Markle, Prens Harry'nin gönlünü çaldı. Sussex Düşesi unvanını aldı. Hamile kaldıktan sonra eltisi Kate Middleton'a komşu olmaktan sıkıldığı ortaya çıktı. Frogmore Cottage malikanesine taşınma kararıyla Meghan ile Kate Middleton arasındaki kavga daha fazla saklanamadı.
İngiliz medyası Meghan'ın düğün öncesi yaptığı kaprislerle Kate'in üç yaşındaki kızı Charlotte'yi defalarca ağlattığı ve düşmanlığın bu olayla başladığı iddia edildi. Bunun üzerine Kraliyet ailesi haberleri yapan sosyal medya hesapları da Kate- Meghan kavgasına tutuştu. Yüz binlerce takipçisi olan hesaplar, tarafını tuttuğu gelini savunmaya başladı. Dün ise Kate tarafındaki bir hesap Meghan'ın, nikahında St. George Şapeli'nde borular ekleterek nikahı sırasında kokulu kutlama yapmak istediğini iddia etti. Kavga daha da alevlendi.
İngiliz basını Kate Middleton tarafında yer alıyor.
İngiliz medyası Meghan'ın düğün öncesi yaptığı kaprislerle Kate'in üç yaşındaki kızı Charlotte'yi defalarca ağlattığı ve düşmanlığın bu olayla başladığı iddia edildi. Bunun üzerine Kraliyet ailesi haberleri yapan sosyal medya hesapları da Kate- Meghan kavgasına tutuştu. Yüz binlerce takipçisi olan hesaplar, tarafını tuttuğu gelini savunmaya başladı. Dün ise Kate tarafındaki bir hesap Meghan'ın, nikahında St. George Şapeli'nde borular ekleterek nikahı sırasında kokulu kutlama yapmak istediğini iddia etti. Kavga daha da alevlendi.
İngiliz basını Kate Middleton tarafında yer alıyor.
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