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  • 01.12.2018 20:21
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 20:27

Kritik gelişme! Merkel Putin'i ikna etti

G20 Zirvesi için Arjantin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı ve Almanya Şansölyesi ’in baş başa yaptığı kahvaltıda Merkel’in Putin’i Kerç krizi için 4’lü Zirve yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

Kritik gelişme! Merkel Putini ikna etti

G20 Zirvesi için Arjantin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı ve Almanya Şansölyesi 'in baş başa yaptığı kahvaltı da görüşülen konular kamuoyuyla paylaşıldı. İkilinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Krizi ve Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu hakkında konuştuğu öğrenildi.

ALMANYA, FRANSA, UKRAYNA VE RUSYA
Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı açıklamada, Merkel'in Putin'i Kerç krizini görüşmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında danışmanlar seviyesinde zirve yapılmasına ikna ettiği söylendi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin İstanbul Zirvesi'nde Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için daha fazla gayret sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna savaş gemileri, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki Kerç Boğazı'na gitmiş, Rusya 3 gemiyi ele geçirerek mürettebatı gözaltına alınmıştı.

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