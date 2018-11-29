Skandal karar

FETÖ'cü işadamı Hamdi Akın İpek, bağlantıları ortaya çıkınca Londra'ya kaçtı. Türkiye ise terör örgütüne maddi destek sağlayan İpek'in iadesini istedi. Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesi, dün iade talebini görüştü. Hakim, iade talebini reddetti. Kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti. Pasaportuna el konulan İpek'in, Londra dışına çıkmaması kararlaştırıldı. Herhangi bir başka seyahat belgesine başvurması da yasaklandı. Telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması şartı da getirildi. Karara büyük tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.
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