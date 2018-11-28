Son dakika: Rusya'dan S-400 hamlesi!

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti. Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası'na S-400 konuşlandıracaklarını açıkladı.
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