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  • 28.11.2018 09:45

Son dakika: Rusya'dan S-400 hamlesi!

Son dakika... Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti. Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası'na S-400 konuşlandıracaklarını açıkladı.

Rusyadan S-400 hamlesi!

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti. Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası'na S-400 konuşlandıracaklarını açıkladı.

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