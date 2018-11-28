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  • 28.11.2018 19:33

Dünya Knickers'ı konuşuyor!

'da yaşayan 1.94 metrelik dev öküz Knickers'ın görüntüleri tüm dünyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Dünya, Batı Avustralya'daki dev öküzü konuşuyor. Knickers ismi verilen dev ineğin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gündem konusu oldu.

1.94 metre uzunluğunda ve 1400 kilogram ağırlığında olan Knickers, dünya rekorunun sahibi olan 2.02 metrelik inekten sadece birkaç santimetre daha kısa.

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